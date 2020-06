Coltiva cannabis nello scantinato di casa e in terrazza, 50enne nei guai

POLCENIGO ( PORDENONE) - Un uomo di 50 anni, di Azzano Decimo (Pordenone), è stato arrestato dai Carabinieri della stazione di Polcenigo e del Nucleo Radiomobile di Pordenone per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Durante un controllo è stato sorpreso in auto con un coltello a scatto di una dozzina di centimetri e una ventina di grammi di marijuana. Nella successiva perquisizione domiciliare, sono state rinvenute, nello scantinato e sul terrazzo, sette piante di cannabis dell'altezza di oltre un metro all'interno di una serra, con impianto di areazione e tutto l'occorrente per la coltivazione. L'uomo è stato immediatamente posto ai domiciliari. Nell'udienza di stamani, il Gip del Tribunale di Pordenone ha convalidato l'arresto e disposto la liberazione dell'uomo. © RIPRODUZIONE RISERVATA