Narcotrafficante albanese arrestato: ha "importato" 1.300 chili di cocaina

La Polizia di Pordenone ha fermato ieri sera una Bmw di colore nero con targa italiana, con tre persone a bordo. Il terzetto risultava di 3 albanesi residenti in città: uno risultava gravato da un mandato di arresto europeo (un m.a.e.), in quanto ricercato per traffico internazionale di stupefacenti.

Dopo le prime risultanze del controllo, gli agenti vedevano che il mandato era della Polizia greca del 3 febbraio scorso nell’ambito di una vasta operazione contro il traffico internazionale di stupefacenti. L'albanese è accusato di aver importato illegalmente nella Ue, da Sud e Centro America, a mezzo di navi cargo un quantitativo di una tonnellata e 200 kg di cocaina nel periodo compreso tra settembre 2018 e gennaio scorso per un valore che al dettaglio, nelle piazze di spaccio si aggira sui 120 milioni di euro.

L’uomo risulta essersi trasferito a Pordenone da alcuni anni, svolgendo la propria attività lavorativa presso una ditta di recupero e smaltimento di ferro: è stata accertata l’estraneità degli altri due connazionali per i fatti contestati.

Il questore di Pordenone Marco Odorisio ha elogiato il brillante risultato conseguito, commentando come “i positivi riscontri in merito alla capillare attività di ricerca dei latitanti costantemente effettuata dalla Polizia di Stato della Destra Tagliamento, orientata a garantire l’efficacia dei provvedimenti giudiziari, sono stati ottenuti grazie alla valorizzazione dell’esperienza e della conoscenza del territorio che contraddistingue le donne e gli uomini della Questura di Pordenone.”

