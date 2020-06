Droga dentro il locale, il questore chiuse la "Cichetereia" per 45 giorni

PORDENONE - Il Questore di Pordenone Marco Odorisio ha sospeso per 45 giorni l'attività di un bar del centro storico di Pordenone, dopo che al suo interno è stata trovata droga. Durante alcuni controlli per verificare l'applicazione delle normative anti-Covid nei bar del centro cittadino, la Polizia ha identificato una cinquantina di avventori di cui dodici gravati da precedenti di Polizia a vario titolo per reati contro il patrimonio, contro la persona e legati agli stupefacenti. Tra i clienti c'era anche un uomo di 30 anni, pluripregiudicato, con precedenti specifici per stupefacenti, che aveva involucri con alcuni grammi di cocaina: in una successiva perquisizione della sua vettura, sono stati scoperti ulteriori 10 grammi di hashish. Il locale era stato destinatario a marzo di una diffida dopo che erano state somministrate bevande alcoliche a un minore coinvolto in una rissa alcuni giorni prima. Il Questore ha quindi deciso di inasprire la sanzione a carico del locale e dei suoi gestori. Il bar era già stato chiuso per 30 giorni a novembre 2018 dopo che alcuni avventori erano stati trovati in possesso di droga. © RIPRODUZIONE RISERVATA