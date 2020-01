Droga, armi illegali e munizioni in casa, 60enne in carcere

AZZANO DECIMO - Un uomo di 60 anni, di Azzano Decimo è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione a fine di spaccio di sostanze stupefacenti e per possesso illegale di arma clandestina e munizionamento. L'uomo è stato condotto in carcere a Pordenone. Durante una perquisizione, il Nucleo investigativo del Comando provinciale Carabinieri di Pordenone ha scoperto e sequestrato a casa del 60enne varie quantità di marijuana, hashish, ecstasy e sostanza da taglio utilizzata per il confezionamento delle dosi e l'attrezzatura necessaria per la pesatura delle sostanze psicotrope.



In una stanza c'erano anche una pistola semiautomatica di fabbricazione croata calibro 9x19 con matricola abrasa, completa di serbatoio e cartucce, due carabine ad aria compressa, svariati proiettili di vario calibro, un passamontagna, un coltello da caccia e un giubbotto con la scritta Carabinieri. L'uomo era sotto controllo da alcuni mesi, poiché a casa sua era stato notato un ingiustificato via vai di persone. © RIPRODUZIONE RISERVATA