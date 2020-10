La Regione apre i nuovi punti per fare i tamponi: c'è anche la Fiera di Udine, ecco tutti i siti

TRIESTE - "L'Azienda sanitaria universitaria del Friuli Centrale attiverà nuovi punti per effettuare i tamponi a Udine, San Giorgio di Nogaro, Codroipo e Tolmezzo". Lo ha affermato oggi a Trieste in Consiglio regionale il vice governatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. "Ai tre dell'Asufc già esistenti, dal prossimo 26 ottobre a Udine presso l'Ente Fiera di Martignacco saranno a disposizione dei cittadini quattro box 7 giorni su 7, mentre a San Giorgio di Nogaro sarà attivato un punto aperto mattina e pomeriggio per 5 giorni su 7 e a Codroipo un altro in cui il servizio sarà garantito la mattina. Infine - ha aggiunto Riccardi - un centro tamponi verrà attivato anche a Tolmezzo". "A potenziare l'offerta - ha chiarito il vicegovernatore - si aggiunge una sede dedicata ai minori fino ai 4 anni presso il presidio ospedaliero di Udine. Inoltre nel Distretto di Cividale del Friuli, sarà allestita un'area dedicata ai medici di Medicina generale e ai pediatri di libera scelta per la valutazione clinica e l'esecuzione dei tamponi". "Da sottolineare ancora che, a partire dal 16 ottobre, è prevista l'assunzione di 10 assistenti sanitari a supporto degli operatori già presenti che - ha detto in conclusione Riccardi - prenderanno servizio dal prossimo 2 novembre".

