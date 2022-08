Donna scomparsa a San Quirino, attivata la task force provinciale per le ricerche

SAN QUIRINO - E' stato attivato in provincia di Pordenone il piano provinciale per la ricerca di persone scomparse. I carabinieri della Compagnia di Sacile e i Vigili del fuoco stanno cercando una donna di 70 anni che manca da casa dalla serata di domenica 31 luglio. A dare l'allarme sono stati i familiari, preoccupati per il suo mancato rientro.

La sua auto è stata ritrovata parcheggiata vicino a un canale d'acqua a San Foca, lungo la ex provinciale 53 che porta a Vivaro. Sul posto stanno operando anche unità cinofile e la squadra sommozzatori dei pompieri di Trieste.