Sfreccia contromano in autostrada, fermata un'automobilista di 87 anni: «Non mi sono accorta di nulla»

AZZANO DECIMO - Una donna di 87 anni è stata fermata mentre correva contromano in autostrada all'altezza del casello di Azzano Decimo dalla polizia stradale di Spilimbergo. Avrebbe percorso diversi chilometri contromano, forse una decina. L'allarme è scattato prima di mezzogiorno e a lanciarlo sono stati alcuni automobilisti. Aveva un passeggero in auto con lei: un suo coetaneo. Agli agenti che l'hanno fermta ha detto di non essersi accorta del segnale.