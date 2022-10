Morto don Fermo Querin, il prete innovatore che amava i giovani e la montagna

PORDENONE - Aveva detto messa poche ore prima. Don Fermo Querin, 85 anni, originario di Portogruaro era solo un po’ più stanco del solito, ma aveva “retto” l’omelia in modo esemplare. Come sempre. La chiesa, stavolta, era quella del Pasch, a Cordenons, nell’ambito della parrocchia di San Pietro della quale faceva parte dal 2016, dopo l’addio dei frati. Nel primo pomeriggio di domenica 16 ottobre, attorno alle 16.30, era seduto sulla sua poltrona in canonica, sempre a Sclavons. Due amici volevano fargli visita dopo aver partecipato alla messa per l’inizio dell’anno pastorale a cui aveva partecipato anche il vescovo Giuseppe Pellegrini. Ma una volta di fronte a lui si sono accorti che non c’era più. Era senza vita. «Se n’era andato in pace», è stato il primo ricordo di don Davide Brusadin, anch’egli sacerdote a Sclavons.