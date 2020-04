PORDENONE - Le DomoMascherine hanno il via libera della Procura: sono state dissequestrate. Ieri la Guardia di finanza ha restituito all’imprenditore Bruno Carraro, legale rappresentante di Domovip Italia Srl, le 1.600 mascherinemesse in vendita online e un migliaio di panni “magici” antibatterici. Carraro, sin dalle prime battute dell’accertamento, si è sempre dichiarato fiducioso e convinto che sarebbe stata fatta chiarezza. Il sostituto procuratore Marco Faion non ha convalidato il sequestro ritenendo non ravvisabili nè il reato di frode in commercio nè l’ipotesi dimanovre speculative sumerci (quest’ultimo riferito al ricarico applicato sul prezzo di acquisto dellamerce).

La Finanza sequestra le DomoMascherine vendute on-line: ipotizzata la frode

Nel caso della frode in commercio, l’ipotesi di reato si basava sulle dichiarazioni relative al fatto che lamascherina aveva la capacità di trattenere dal 96 al 100% dell’aerosol con cui si diffonde il coronavirus. In realtà nell’etichetta che accompagna lamascherina vengono fornite indicazioni corrette sulle caratteristiche dellamascherina (definita come dispositivomedico di classe 1, non comemascherina chirurgica). Inmerito al prezzo (10 pezzi a 70 euro), la Procura ritiene che non possano ravvisarsi elementi di pericolosità nei confronti del mercato interno.

Secondo il Pm, il caso andrebbe valutato nell’ambito del Codice del consumo inmerito all’ipotesi di pubblicità ingannevole. Ma si tratta di una valutazione che non compete alla Procura,ma all’Autorità garante della concorrenza e delmercato. Da oggi le DomoMascherine saranno di nuovo in vendita e le spedizioni interrotte a inizio settimana riprenderanno regolarmente.

