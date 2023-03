​Docs Fest, il mondo contemporaneo in 50 pellicole tra anteprime e ospiti internazionali

PORDENONE - Meno di nove giorni all'inizio della 16esima edizione di Pordenone Docs Fest, il festival del documentario organizzato da Cinemazero. Dal 29 marzo al 2 aprile 50 i film che saranno proiettati, di cui 25 anteprime nazionali e tre prime visioni assolute, che rappresentano 28 Paesi. Decine di ospiti dall'Italia e dall'estero, sei premi per una giuria internazionale tutta al femminile, presieduta dalla regista cilena Valeria Sarmiento. Come ogni anno, il festival trasformerà la città in un osservatorio originale sulla contemporaneità.

Il primo evento è la consegna del Premio Images of Courage a Caesar, nome in codice che protegge l'identità di un ex fotografo siriano. Grazie al suo coraggio, ci sono le prove delle atrocità commesse dal regime di Bashar al-Assad. Verrà proiettato il documentario: The lost souls of Syria. Tra gli altri appuntamenti più significativi c'è When spring came to Bucha: il film che racconta la forza degli ucraini, la loro capacità di resistere e rigenerarsi dopo la strage di un anno fa. Sarà presente a Pordenone la regista ucraina Mila Teshaieva. Tra gli ospiti, il giocatore Nba di basket turco, ora cittadino americano, Enes Freedom, paladino della libertà di espressione e candidato al Nobel per la Pace 2021.