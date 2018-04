Il dobermann di un anno e mezzo azzanna la padrona alle braccia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ROVEREDO - (M.A.) Lo sapeva che quel cane aveva qualche problema ma lo amava e lui ricambiava il suo affetto. Mai, però, avrebbe pensato che la aggredissegravemente alle. Questo è quanto è successo ieri pomeriggio a, nel giardino della casa di una 43enne, che è stata trasportata in ospedale con l'ambulanza, mente il suo cane, undi un anno e mezzo, è stato portato al canile di Villotta di Chions. Qui, il cane, un maschio, sarà tenuto sotto osservazione dal veterinario dell'Azienda sanitaria, per una decina di giorni. Ma. «Dopo l'osservazione - spiega Aurora Bozzer, titolare dello storico canile - sarà sottoposto a interventi per il recupero comportamentale»...