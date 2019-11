​Il bandito tradito dalla sigaretta: condannato a 15 anni dal colpo in banca

di Cristina Antonutti

PORCIA (PORDENONE) - Sono passatida quando ladel taglierino fece irruzione nella filiale di via Colombera 1 di. Un'azione fulminea, una fuga con 7.475 euro in un sacchetto. Fabio Dellerba, 36 anni, pugliese di Cerignola, è stato condannato a 3 anni e 2 mesi dal gup Rodolfo Piccin (pm Carmelo Barbaro). È stato processato con rito abbreviato, per cui ha beneficiato anche dello sconto di pena di un terzo. A tradirlo è stato iltrovato in undiche i Carabinieri avevano trovato vicino alla portiera sinistra di una Lancia Y10 rossa rubata un quarto d'ora prima della rapina a 800 metri dalla banca e ritrovata dopo un'ora.