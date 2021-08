Aizza la gente che balla ammassata contro la polizia: dj indagato e locale chiuso per 30 giorni

ROVEREDO IN PIANO - Il locale «Carnoso Garden & Grill» di Roveredo in Piano (Pordenone), già chiuso per 5 giorni dal Questore di Pordenone Marco Odorisio, per mancato rispetto della normativa anti-Covid, resterà chiuso per altri 30 giorni.

Lo ha disposto lo stesso Questore che stamani, martedì 3 agosto, ha inviato agenti dell'Ufficio Polizia Amministrativa e Sicurezza e dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico-Squadra Volante a eseguire il provvedimento. Il locale, secondo gli accertamenti, era sprovvisto delle autorizzazioni per svolgere l'attività da ballo, e, come documentato dalle videoriprese degli agenti, il dj aveva creato «un clima di ostilità dileggiando e schernendo gli agenti dal microfono».

Dj indagato: aizza il pubblico contro la polzia

Per questa ragione, è stato indagato «in stato di libertà per aver offeso l'onore e il prestigio dei pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni». Nell'ambito delle attività di vigilanza, venerdì 30 luglio, la polizia aveva già fatto un controllo al «Carnoso» e aveva trovato circa 150 persone, che stavano ballando senza mascherina e senza distanziamento, con la musica del DJ, e una decina di ragazze che, oltre a ballare, giravano anche per i tavoli. Queste ultime «erano scomparse immediatamente e sono tuttora irreperibili». Il locale era stato chiuso per 5 giorni.