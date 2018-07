La forestale distrugge tutti i campi di mais Ogm di Giorgio Fidenato

di P.T.

VIVARO e COLLOREDO DI MONTE ALBANO - Gli agenti del corpo forestale regionale del Friuli Venezia Giulia hannostamani, lunedì 9 luglio, le piante di un podere di, a Pordenone, seminate a, di proprietà di, il paladino delle lotte per i prodotti transgenici.Il personale della forestale ha distrutto complessivamente 6mila metri quadrati di mais anche nelle proprietà di, in provincia di Udine, su disposizione del Ministero delle politiche agricole; a Colloredo la strada è stata bloccata per il tempo necessario alla distruzione e, per evitare disordini, sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Majano.Già nei giorni scorsi alcune persone rimaste ignote avevano distrutto nella notte un appezzamento di circa 150 metri quadrati a Vivaro e avevano posizionato un cartello di protesta sulle coltivazioni di granturco Ogm. Lo aveva scoperto lo stesso Fidenato.