Fase due, giorno uno: a Pordenone rinasce il centro, con disciplina e distanze rispettate

PORDENONE - Due mesi di quarantena, passati su internet o di fronte al televisore a ingurgitare dosi formato famiglia di informazioni sul virus: come si usa una mascherina, che distanza bisogna tenere da chiunque si incontri, come si fa una fila ai tempi del Covid, dove si smaltiscono i guanti usati. In sintesi, in che mondo ci si sarebbe trovati una volta “liberati” dalla reclusione in salotto. Due mesi che sono serviti, perché ai blocchi della ripartenza i pordenonesi si sono presentati pronti: e il voto, almeno per le prime ventiquattro ore, è un otto pieno. Inevitabili alcune sbavature (qualche mascherina abbassata sul mento si è notata, ma ha rappresentato l’assoluta minoranza), ma la nuova normalità tra i due corsi sembra già essersi scrollata di dosso il termine “nuova”, per restare solo “normalità”. Il test era difficile, dopo 60 giorni di semi-clausura, ma due sentimenti hanno guidato i pordenonesi: responsabilità e paura. Sì, paura, perché rischiare di prendere il Coronavirus non piace a nessuno, e non c’è bisogno di un decreto per convincere le persone che la terapia intensiva non è un gran posto dove soggiornare.

SULLA STRADA

Mattino, statale Pontebbana, dove la distanza di sicurezza è quella scritta nel codice della strada per evitare non il tampone, ma il tamponamento. La strada più trafficata della regione non era ancora ai vecchi “fasti”, ma è stata comunque in grado di essere il primo indicatore di un nuovo giorno. Il traffico, che Isoradio avrebbe definito sostenuto ma scorrevole, è tornato. Negli abitacoli, anche qualche mascherina, che non serve se si è da soli, ma è comoda da tenere addosso per evitare il metti e togli. L’arrivo a Pordenone sembra quello di due mesi fa: si viene accolti dagli operai al lavoro per costruire la Bretella sud, in via Udine. E ai due lati della strada, biciclette e pedoni, distanti e protetti.

IN CENTRO

Giacca, cravatta, ventiquattrore impugnata con la mano destra. E mascherina, parte terminale di un cellulare portato alla bocca e che finalmente aveva lasciato le videochat di gruppo con gli amici “proibiti” per tornare a ospitare argomenti come fatture, ordini, turni, pause pranzo, colleghi. Eccolo, il look del perfetto protagonista della fase due: passo spedito, perché di tempo da perdere non ce n’era prima, figurarsi adesso; coda ordinata in edicola, un passaggio per un caffè da asporto, poi via in ufficio. Tra i due corsi, un fermento che sembrava retaggio di un passato lontano, tanto da mandare su tutte le furie chi ancora non aveva compreso le libertà concesse dall’ultima ordinanza regionale. Ma il centro non era popolato solo da lavoratori: c’erano anziani che si salutavano da un lato all’altro di corso Garibaldi, giovani in bicicletta con la mascherina (e poco sopra lo sguardo di una nuova felicità), donne e uomini alla ricerca di frutta e verdura fresche. E all’occhio saltava un dettaglio: la disciplina, pur con qualche sparuto distinguo, c’era già. In coda si sta lontani, c’era qualche “capannello” ma anche le chiacchierate sono avvenute a distanza.

GLI SNODI

Alle 11.09 del mattino, in stazione a Pordenone arriva il regionale veloce da Udine, diretto a Venezia. Sulla banchina ci sono gli agenti della Polfer: chiedono ai passeggeri in attesa le autocertificazioni, ma il clima è disteso, consapevole. Ad aspettare il treno ci sono lavoratori e persone che devono raggiungere parenti che non vedono da mesi. In uno dei luoghi solitamente più affollati, ci saranno al massimo venti persone, tutte protette e tutte distanti l’una dall’altra. In filodiffusione parte un messaggio che invita a rispettare il distanziamento sociale. Ma è superfluo, perché è già così. Il treno arriva, smontano dieci persone, la stazione si svuota. Uno scambio alla giapponese, ordinato e compìto.

ALL’OPERA

Si torna in centro, tra i negozi aperti. No, non è un refuso. Alcuni titolari, infatti, hanno approfittato dell’ordinanza regionale per iniziare a pianificare la loro fase due, quella che forse potrà scattare dall’11 maggio. Profumerie, store di abbigliamento, in tanti ieri hanno riaperto le attività per prendere le misure e impostare le future misure di sicurezza.

IL NEMICO

Oltre al Covid, il numero uno, c'è l'assembramento. Ieri in città non si è visto, è rimasto fuori dalla concezione di chi il centro ha iniziato a viverlo di nuovo. Ed è anche l'indicazione principale della circolare ricevuta dalla Prefettura: evitare i gruppi numerosi. Altra sfida vinta dai pordenonesi. Adesso arriva il giorno due, quello della consapevolezza.