Trovato vivo l'escursionista disperso da sette giorni: è stato avvistato dall'elicottero

PULFERO - Trovato in vita l'escursionista Gianpaolo Baggio disperso da sabato scorso 25 giugno mentre era in montagna: è stato avvistato questa mattina, 2 luglio, dall'elicottero dei Vigili del Fuoco in un ennesimo sorvolo sopra la ferrata Palma.

Il 31enne ingegnere friulano si trovava a un centinaio di metri di distanza dell'itinerario della ferrata sul Matajur e verrà recuperato con l'elisoccorso regionale.

A quanto si è appreso, Gianpaolo sta bene. «Una bellissima notizia: il ragazzo è stato ritrovato vivo – ha comunicato il sindaco di Pulfero, Camillo Melissa - Ha qualche escoriazione, è disidratato, ma vivo e lo stanno trasportando all'ospedale».

