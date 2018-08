Discarica del Vinchiaruzzo, arrivano i rifiuti dalle altre regioni

di Marco Agrusti

CORDENONS - Laospiterà anche i rifiuti provenienti da altre regioni, e saranno speciali ma non pericolosi. Niente amianto, quindi, ma sì a nuovi codici approvati dalla Regione. Il colosso Hera, che ha in mano la realizzazione del sito in finanza di progetto, ha chiesto (e stando a quanto filtra anche ottenuto) di ampliare il bacino d'utenza per garantirsi i vantaggi dell'affare. Nato nei primi anni 2000, il progetto della discarica affondava le radici in un'epoca nella quale la raccolta differenziata era ancora un miraggio. Oggi invece le percentuali di riciclo sfiorano il 70 per cento e per mantenere i margini in positivi il privato ha voluto garantirsi un