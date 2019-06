​Sollevatore rotto, disabile prigioniero da oltre una settimana

di Mirella Piccin

AZZANO - Un disabile azzanese sta aspettando da oltre una settimana la ditta che dovrebbe riparare il suo sollevatore a binario, senza il quale non può muoversi ed è costretto a letto. È preoccupato e sconsolato Elio Pavan, 76 anni, da anni in carrozzella, che chiama la mia compagna di viaggio, dopo che da giovanissimo è stato colpito da teatraparesi spastica, una patologia fortemente invalidante, che colpisce il sistema muscolo scheletrico, impedendo anche i movimenti più elementari. Pavan, che dagli anni 70 è responsabile del Gruppo disabili Virgilio Liut, si è adattato alla sua condizione cercando di chiedere meno aiuti possibili. Ma in questi giorni non ce la fa a tacere: «Senza il sollevatore non riesco a muovermi. E pensare che basterebbe solo sostituire un telecomando che invia il contatto».