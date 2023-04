Travolse le due cugine sull'A28, l'imprenditore bulgaro condannato in Appello a 7 anni

PORDENONE - Nel pomeriggio di oggi, mercoledì 26 aprile, è stata confermata in Appello la condanna a sette anni di reclusione per Dimitre Traykov, 62 anni, l'imprenditore di origine bulgara, che lo scorso 30 gennaio tamponò in A28 a 180 chilometri orari la Fiat Panda sulla quale viaggiavano le due giovani cugine Sara Rizzotto, 26 anni, e di Conegliano e Jessica Fragasso, 20 anni, di Mareno di Piave, oltre alle due bimbe di Sara. Nello schianto morirono Sara e Jessica, sopravvissero invece le due piccole. L'uomo, presente al processo, accusato di omicidio stradale plurimo, omissione di soccorso e lesioni gravissime, resta agli arresti domiciliari. Momenti di tensione in aula, dove erano presenti anche i familiari delle due vittime, che hanno urlato contro l'imputato: «Assassino, hai ucciso mia figlia e mia nipote!». Le motivazioni della sentenza saranno rese note tra 90 giorni.