Dieta Panzironi, diffida ai medici: sanzioni dell'Ordine a chi la consiglia

PORDENONE - Adriano Panzironi, il guru della dieta Life120, è stato rinviato a giudizio per esercizio abusivo della professione: non è medico e non è dietologo,pertanto non può proporre diete di alcun tipo. Alla luce dei nuovi sviluppi giudiziari contro il giornalista pubblicista sospeso dall'Ordine dei giornalisti, si rifà sentire la voce della categoria medica che si rivolge sia ai cittadini del Friuli sia ai medici del nostro territorio. L'Ordine dei medici di Udine segnalerà e sanzionerà tutti medici che suggeriscono "Life120", la dieta Panzironi, o la promuovono in qualche forma. In altre parti d'Italia sono stati già sanzionati i medici che hanno partecipato alle trasmissioni del CercaSalute, oggetto di pesanti sanzioni comminate dall'Antitrust e dall'Agcom, o hanno consigliato ai loro pazienti di seguire il regime dietetico proposto da Panzironi.



