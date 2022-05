SPILIMBERGO - La chiesa di Baseglia di Spilimbergo non avrebbe mai potuto contenere la folla di persone che ieri mattina si è data appuntamento per l’ultimo saluto terreno a Diego Inversi, l’imprenditore di 33 anni morto in un tragico incidente stradale accaduto all’alba del 25 aprile in A4, all’altezza dello svincolo di Cessalto (Treviso), lungo l’ormai famigerato tratto maledetto.

Una chiesa che Diego - come ha ricordato più volte Monsignor Giovanni Stivella, storico parroco di Baseglia, che ha officiato la funzione funebre - ha frequentato fin da bambino. Vi ha ricevuto il battesimo e tutti gli altri sacramenti, a mano a mano che cresceva. E ha svolto pure il ruolo di chierichetto, nel suo impegno giovanile in parrocchia. «Diego che era unico - ha rammentato il prete -, capace di stare assieme agli altri, generoso e ricco di mille interessi. Alla comunità resterà proprio questa sua unicità, che arricchiva la gente che gli stava intorno di sorrisi e di generosità».

IL DOLORE



Al termine della messa, sul sagrato della chiesa hanno preso la parola gli amici di sempre, che appartengono a svariate compagnie, perché Diego Inversi era davvero una figura trasversale dell’intero mandamento spilimberghese. Unanime il dolore per il ricordo di Tzu, da Tzunami, cioè l’appellativo con cui Diego era conosciuto ovunque, proprio per il suo carattere vulcanico e dall’energia inesauribile. «La tua allegria era contagiosa - l’hanno ricordato i presenti - in qualsiasi situazione tu ti trovassi: in un campo di volley, in una gara di freccette, quale addetto alla griglia per i vari chioschi che hai gestito, nella tua grande passione per la pesca con il tuo insostituibile cappellino a ricordarcelo. Una persona di rara generosità».

«Ci mancherà il tuo sorriso - hanno proseguito -, il tuo saper sdrammatizzare ogni situazione, persino i tuoi proverbiali ritardi che spesso ci facevano arrabbiare. Una frase, nella tua vita di atleta, ma anche nella vita di ogni giorno, resterà scolpita nella nostra memoria: quando la squadra perdeva un punto, ti arrabbiavi perché non volevi mai perdere, ma poi davi una pacca sulla spalla al tuo compagno e gli intimavi di non abbattersi. “Non fa niente, bisogna sempre guardare avanti”». «Eri certamente una persona eccentrica - ha concluso un altro dei presenti - e alcune volte dal carattere non facile: proprio per questo ti abbiamo voluto bene perché bastava nulla per farti tornare il sorriso, per fare in modo che qualsiasi diversità di vedute si potesse ricomporre, non prima del tuo inconfondibile “prima beviamo una cosa assieme”».

Alla cerimonia hanno partecipato delegazioni di compagini di pallavolo, sport che la vittima ha praticato a livello agonistico fino a pochi anni fa e che proseguiva a praticare, a livello amatoriale, partecipando alle varie manifestazioni estive di Green volley sul territorio. Ad attendere l’entrata in chiesa del feretro c’erano, seduti sull’antico muretto della chiesa, tutti gli amici più cari del giovane imprenditore. Sull’altro lato del sagrato c’erano invece, con la divisa, i compagni di squadra della formazione di freccette di Lestans di Sequals, località che la vittima frequentava con grande assiduità. Dietro al feretro c’erano soltanto la mamma Milena - che a Spilimbergo gestisce una storica attività di Lavasecco - il papà Doriano e la sorella Amy, inconsolabili anche se letteralmente stretti nell’abbraccio collettivo della loro comunità. Al termine delle esequie la salma è stata avviata alla cremazione.