Parzialmente disturbata dalla pioggia, domenica sera in piazza del Popolo a Sacile è andata in scena la finale interregionale del concorso musicale Sanremo rock, riservato a gruppi dalla chitarra elettrica facile e dai riff aggressivi. Sonorità non per tutti, come è stato chiaro l'indomani nei commenti pubblicati su Facebook e destinati in particolare ad una delle band esibitesi nell'appuntamento voluto anche quest'anno dalla Pro Sacile guidata dalla presidentessa Lorena Bin. A stupire, in alcuni casi a sconvolgere il pubblico sacilese, sono stati The mothman curse (letteralmente: la maledizione dell'uomo falena) «L'unico gruppo davvero heavy metal salito sul palco di piazza del Popolo», segnala il 50enne Fabio Santarossa che, pur di tutt'altri gusti musicali, si è divertito abbastanza alla kermesse rockettara da pubblicare un post intitolato W il comitato del silenzio. «Ironicamente, beninteso, perchè in realtà si tratta di musica che ha i suoi fedelissimi e che tutto sommato mi ha rallegrato la serata».



GLI ANZIANI

A far sorridere il 50enne Fabio sono state soprattutto le facce sconvolte del pubblico più avanti con l'età: i componenti della band in questione si sono infatti presentati sul palco abbondanti di scritte gotiche, indossando magliette nere e delle poco tranquillizzanti maschere bianche sul volto, con il cantante praticamente reso incomprensibile nella voce da un vigoroso uso della distorsione. «Rumore» ha sentenziato qualcuno che ha involontariamente fatto il verso a chi oltre mezzo secolo fa salutava con una smorfia il successo mondiale del rock and roll degli esordi. C'è stata perfino una signora che ha assicurato di aver sentito, tra le tante urla del cantante, almeno un paio di invocazioni a satana. Nientemeno e davvero poco probabile. «Veramente un bruttissimo spettacolo, ha rincarato poi la signora, soprattutto perchè in piazza c'erano anche tanti bambini». Se ne nota uno, in effetti, nel video pubblicato on line dal signor Fabio, ma più che sconvolto il giovanissimo pare divertito e danzante.



IL DIAVOLO

Sorride all'idea che nel testo di canzoni controllatissime possa esserci stato addirittura il diavolo, Lorena Bin. La presidentessa della Pro Sacile, che per l'occasione sedeva in giuria, non nasconde che quella band non era proprio tra le sue predilette «Ho votato altri», ma aggiunge: «Esperti discografici li hanno però definiti eccellenze nel loro genere» che certo non è proprio il nazional popolare. Per la cronaca, dei gruppi esibitisi in piazza del Popolo domenica sera sei si sono guadagnati l'accesso alla finale di Sanremo Rock che si terrà anche quest'anno al celebre teatro Ariston. Per buona pace di coloro che domenica sera hanno creduto di ascoltare solo del fastidioso rumore.