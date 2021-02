Detenzione illegale di armi da fuoco, due arresti

PORDENONE - Due persone sono state arrestate dalla Polizia di Stato di Pordenone per detenzione illegale di arma da fuoco. Nel corso di alcune perquisizioni domiciliari sono stati sequestrati un fucile a pompa, rubato cinque anni fa a San Canzian d'Isonzo (Gorizia), svariate munizioni, una pistola calibro 9 e una piccola quantità di droga. Le persone arrestate sono un uomo di 71 anni di Tramonti di Sopra, con precedenti in materia di reati contro il patrimonio e contro la persona, e uno di 65, di Meduno. Entrambi sono stati posti agli arresti domiciliari. Nella medesima operazione, della Squadra Mobile, nel corso di una perquisizione in una abitazione di Montereale Valcellina è stata rinvenuta marijuana.

