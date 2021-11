Derby del Nordest a Mestre, le "ramarre" U19 ne fanno dieci al Venezia

PORDENONE - Ramarre Under 19 scatenate: a Mestre in casa del Venezia è arrivata la quarta vittoria in altrettante gare di campionato. Un'affermazione extralarge che ha annichilito la pur quotata formazione lagunare: 2-10 il risultato finale, con quaterna di Prekaj, doppiette di Circosta e Perego, centri di Nuzzi e Sossai.

Le neroverdi di mister Petrella sono ora seconde in graduatoria alle spalle delle altoatesine del Brixen, l'altra formazione a punteggio pieno, ma con una gara in più rispetto alla squadra naoniana.

La classifica generale, quindi, è la seguente: Bressanone 15 punti, Pordenone 12, Vicenza 9, Padova, Venezia 6, Keralpen Belluno 5, Portogruaro 4, Trento 3, Permac Vittorio Veneto 1, Virtus Padova zero.



La super sfida di vetta Bressanone-Pordenone si giocherà il 27 novembre. Prima Del Frate e compagne sono attese nel prossimo fine settimana dal match con le bellunesi del Keralpen.

Hanno riposato la Primavera maschile che ha approfittato della sosta per i tornei nazionali (affronterà il Cittadella in casa alla ripresa) e forzatamente Under 17 e Under 14: rinviati i derby, rispettivamente, con Udinese e Triestina.

Sconfitte in casa dell'Atalanta per Under 16 (3-0) e Under 15 (4-0).