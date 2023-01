PORDENONE - L'assessore comunale Emanuele Loperfido, eletto alla Camera, saluta e ringrazia tutti. Nei prossimi giorni, infatti, lascerà l'incarico. Al suo posto arriverà Elena Ceolin che si prenderà in carico il Commercio. La fascia di vice andrà ad Alberto Parigi, mentre la Protezione civile se l'è già messa in tasca Monica Cairoli. Il Bilancio, infine, per ora resterà al sindaco.



«Avvicinandosi la conclusione dell'esperienza come vicesindaco e con l'inizio del nuovo anno - spiega Loperfido - ci tengo a tracciare un bilancio personale di quanto fatto negli ambiti di mia competenza, che in questi mesi di doppio ruolo - sulla tratta Roma - Pordenone e ritorno - ho continuato a seguire dedicando la massima attenzione. Non si parla del lavoro di un singolo, ma di un gruppo molto affiatato e competente che ci tengo a ringraziare di cuore per il supporto quotidiano, la pazienza e la dedizione totale per Pordenone. La priorità di tutti. Il Bilancio in primis, quello con la B maiuscola. Siamo fra i pochi Comuni capoluogo d'Italia ad aver approvato il previsionale prima del nuovo anno. Significa che la Giunta - pur in una fase storica non facile - sa bene in quali direzioni muoversi, agisce sempre insieme con rapidità e concretezza».



«La Sicurezza - va avanti - è un tema che oggi e sempre non può non essere prioritaria. E invocata, anche in una città direi tranquilla come la nostra Pordenone. Fondamentale è, in sinergia con le forze dell'ordine, l'operato della Polizia locale. Averne completamente ristrutturato il Comando con Cordenons ridandone piena efficienza è uno degli obiettivi più significativi centrati in questi anni. Sulla Protezione Civile, il gruppo pordenonese è fra i più numerosi della regione. Grazie alla piena condivisione con il coordinatore Fabio Braccini e tutti i volontari l'aggiornamento è costante, per prepararsi ad affrontare emergenze, che speriamo mai si ri-verifichino. Per quanto riguarda le politiche del Commercio inutile negare e nascondere la crisi generalizzata che viviamo. Siamo stati e siamo però propulsori di stimoli per affrontare al meglio il rilancio del commercio locale».



«A breve, quindi, sarò sostituito come vicesindaco dall'amico di una vita, Alberto Parigi e in Giunta da una nuova figura. Auguro loro il meglio e sono certo saranno più che all'altezza del compito, anzi dei compiti che il sindaco Alessandro Ciriani, guida forte della nostra Città, affiderà loro. Con il Partito democratico, che sulla mia successione è stato assai intraprendente - conclude - do l'arrivederci in consiglio comunale. Consiglio del quale continuerò con grande orgoglio a prendere parte. Ai cittadini infine vanno i migliori auguri di buon anno e il ringraziamento per il confronto quotidiano che c'è e ci sarà sempre».