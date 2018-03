Distrugge 4 auto e fugge: preso col complice, sono due militari Usa

di Paola Treppo

PORDENONE e AVIANO - Duestatunitensi in servizio alla basedisono statiper fuga e omissione di soccorso, e perpersonale, falso ideologico commesso da privato in atto pubblico e lesioni dolose. A denunciarli la polizia di Stato di Pordenone al termine di una attività investigativa avviata a seguito di un incidente stradale accaduto aL'incidente stradale risale al 25 febbraio scorso quando, intorno alle 5, mentre percorreva via Aquileia, a Pordenone, alla guida di una, uno dei due militari aveva perso il controllo del mezzo in prossimità di una rotonda ed era letteralmente volato su 4 auto posteggiate vicino al bar; in una di queste auto c'era una ragazza che dormiva e che era rimasta lievemente. Le vetture erano rimaste gravemente danneggiate.​I clienti del, che era ancora aperto, avevano soccorso il militare Usa, un ragazzo di 21 anni, e quest'ultimo, dopo essere uscito dall'abitacolo della Bmw, eravia aiutato da un complice giunto sul luogo dello schianto con una altra automobile. Sul posto erano intervenuti i vigili del fuoco di Pordenone e una pattuglia della squadra volante della Questura.L’attività investigativa avviata dall’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, in stretta collaborazione con la polizia stradale di Pordenone, ha portato a identificare due cittadini: uno è il responsabile dell'incidente e l'altro è il conducente dell’autovettura con il quale era fuggito. Quest’ultimo, anche lui di 21 anni e anche lui militare presso la Base Usaf di Aviano, è stato denunciato a piede libero per favoreggiamento personale, falso ideologico commesso da privato in atto pubblico e lesioni dolose.