Pordenone, chiede soldi per un'associazione no profit inesistente, denunciato 25enne

PORDENONE - Nella giornata di ieri, giovedì 8 dicembre, è stato denunciato un 25enne di Torino, sorpreso in piazzetta Cavour a chiedere denaro per un'associazione no profit inesistente. Il giovane attirava i passanti mostrando opuscoli illustrativi di una fantomatica "Casa famiglia". Le donazioni raccolte però finivano puntualmente nelle tasche dell'uomo.

Il raggiro è stato smascherato dagli operatori dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico “Squadra Volante”, che hanno beccato l’uomo nel momento in cui si faceva consegnare un’offerta da cittadini pordenonesi, inteneriti dalle accorate richieste verso i più deboli. Portato in Questura, all'uomo è stata sequestrata la somma di 365 euro, provento dell'illecita attività, così come alcune cartoline rilasciate in cambio delle offerte in denaro.

A fronte di questo episodio, la Polizia raccomanda ai cittadini di prestare massima attenzione prima di donare. Di solito le associazioni no profit non utilizzano volontari per la raccolta di fondi in piazza, porta a porta o telefonicamente. Prediligono invece un'adeguata promozione pubblica delle proprie iniziative, esprimendo in modo chiaro gli scopi e l’utilizzo delle somme raccolte, i tempi e le modalità della raccolta.