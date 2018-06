Spaccia a 15 anni per avere i soldi per divertirsi con la sua fidanzatina

di Paola Treppo

PORDENONE -: scoperto untra ragazzi e ragazzini dalla polizia di Stato a. Nella tarda serata di mercoledì 23 giugno, alle 23, circa una volante della questura ha notato 4 giovani in via Interna, vicino al palazzetto dello Sport. Era tardi e gli agenti hanno deciso di fare un controllo.Il gruppetto era composto da, uno maggiorenne, di 18 anni, e 3 minorenni: due 17enni e un 15enne. Alla vista delle divise tutti i giovani si sono dimostrati ansiosi e nervosi; alcuni di loro, inoltre, avevano gli occhi arrossati; la cosa ha fatto pensare a un consumo di droga e alla probabile detenzione di sostanze stupefacenti. I ragazzi sono stati invitati a mostrare e consegnare eventuale sostanze illecitamente e il neo maggiorenne, insieme ai due 17enni hanno consegnato subito alcune dosi diancora confezionate in involucri di cellophane.A quel punto anche il 15enne, dopo un iniziale tentennamento, haun involucro contenente 16 grammi di hashish e ha consegnato la somma di 170 euro suddivisa in banconote di piccolo taglio, da 5, 10 e 20 euro, soldi che aveva messo alla rinfusa all’interno di uno. Era denaro provento dell’attività illecita di spaccio. Gli altri tre giovanissimi acquirenti, infatti, hanno confermato l’acquisto delle dosi di hashish dallo spacciatore 15enne al quale ognuno aveva dato una banconota da 5 euro.I quattro ragazzi sono stati accompagnati in questura dove il 15enne spacciatore è stato denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minori di Trieste, per spaccio di sostanza stupefacente; gli altri 3 ragazzi, sono stati segnalati alla Prefettura come assuntori.Sconcertante, per gli inquirenti, la motivazione del giovane spacciatore che ha detto ai poliziotti di aver iniziato l'attività di spaccio la scorsa primavera perché gli serviva del denaro per soddisfare i propri "bisogni" e quelli della sua fidanzatina.