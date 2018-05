Rubano rifiuti e poi si nascondono nel fango: denunciati due stranieri

di Paola Treppo

​FONTANAFREDDA e CONEGLIANO -per unaggravato in concorso messo a segno nella isola verde didue stranieri; si tratta di A.Y.I, cittadino ghanese di 39 anni residente a), un operaio con precedenti relativi a norme sul soggiorno, regolare sul territorio nazionale, e A.E.A., un cittadino ghanese anche lui di 39 anni, residente anche lui a Conegliano Veneto, regolare sul territorio nazionale.Sabato scorso, alle 21.45, a seguito di una segnalazione giunta al Nue112 da parte di cittadino, i carabinieri dell’aliquota Radiomobile della Compagnia di Sacile hanno sorpreso gli extracomunitari mentremateriale di elettronica stoccato nelladi(Pordenone), nella frazione di Vigonovo.gettati lì erano stati già caricati su una autovettura Opel Zafira di proprietà di un loro connazionale per essere poi venduti sul mercato nero. Per accedere alla piazzola, i due ghanesi avevano tagliato la rete della recinzione e, all'arrivo dei militari dell'Arma, si erano nascosti tra l’erba, nel. Il veicolo è statoe il materiale sarà restituito ai responsabili della dittadi San Vito al Tagliamento.