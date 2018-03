La polizia fa irruzione in casa e il 18enne getta la droga nel water

di P.T.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORDENONE - Getta lanelma la polizia la recupera e lo denuncia. È successo mercoledì scorso, 21 marzo, alle prime luci dell’alba, quando la polizia intercomunale die di, in collaborazione con la questura di Pordenone e i nuclei cinofili di Treviso e San Michele al Tagliamento, ha dato esecuzione a tre perquisizioni delegate a carico di tre giovani appena maggiorenni.A casa di un 19enne dil’immediato ingresso a sorpresa della polizia nella abitazione ha spinto il ragazzo a chiudersi in bagno per gettare nel water il pezzo digià etichettato per l’acquirente.Il suo gesto, però, è stato inutile perché i poliziotti, aiutati dalle unità cinofile, sono riusciti a recuperarlo.A finire nei guai con la giustizia anche un altro 18enne di Zoppola e un 23enne di. Anche nelle loro case sono stati trovati semi di, dosi di droga già confezionate e bilancini precisione, oltre a materiale per il loro confezionamento.Si tratta di droga che veniva spacciata nei parchi della provincia die grazie ai continui controlli della polizia l’attività illegale è stata scoperta. Tutti e tre i giovani sono stati denunciati pere coltivazione di droga all’autorità giudiziaria di Pordenone.