Dentisti, corsa alla pensione: se ne vanno oltre 50

di Alberto Comisso

PORDENONE - Da qui a qualche anno andranno in pensione circa il 15 per cento degli odontoiatri che operano nella Destra Tagliamento. Considerando che quelli abilitati alla professione e che sono iscritti all'albo sono 360, saranno poco più di una cinquantina quelli che avranno diritto alla quiescenza. Sono numeri importanti per il territorio che comunque non potrebbero averre anche ripercussioni negative sui pazienti. «La libera professione di noi dentisti spiega Alessandro Serena, presidente dell'Albo degli odontoiatri...