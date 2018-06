Atterraggio di emergenza in deltaplano: pilota ferito

di Paola Treppo

MEDUNO (Pordenone) -per unche si era librato in volo con un. Per cause in corso di accertamento, l'uomo ha perso il controllo del velivolo e ha iniziato a perdere quota; è riuscito a mantenere in assetto il deltaplano per il tempo sufficiente per un atterraggio di emergenza in unNell'impatto con il suolo, tuttavia, l'uomo ha riportato diverse. Per lui si è temuto il peggio e, dopo l'allarme, la centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto una ambulanza e l'elicottero sanitario decollato dalla elibase di Campoformido. L'équipe medica ha soccorso l'uomo che è stato trasportato all'ospedale di Spilimbergo in autolettiga. Non sarebbe in pericolo di vita.