PORDENONE - Dog toilet scambiati per normali cestini della raccolta dei rifiuti. Anziché essere utilizzati per gettare le deiezioni canine, quelli che sempre più spesso vengono trovati in città, con il malcontento e l’indignazione dei cittadini, sono colmi di qualsiasi cosa: bottiglie, carte e mozziconi di sigarette. Una situazione che ha fatto parecchio arrabbiare l’assessore Monica Cairoli che, benché le competenze di gestione di quei bidoncini fossero in capo, trattandosi di benessere animale, prima a Stefania Boltin (nella precedente giunta) e poi a Samantha Miot ha deciso di prendersi la briga di accordarsi con Gea affinché, almeno una volta per settimana, i contenitori vengano svuotati e puliti. I sacchetti non mancano. Il problema è che questi, molte volte, vengono rubati e la squadra comunale degli operai, già ridotta all’osso, non è in grado di continuare a gestire i dog toilet.

INCIVILI

«Poi, purtroppo, contro l’inciviltà di pochi, che li scambiano per cestini o si divertono a prendere i sacchetti, poco si può fare», lamenta Cairoli. «Mi sono scusata, anche se non c’entro, con la famiglia Badanai Scalzotto che, per aumentare il decoro in città, ha donato quei bidoncini al Comune». Sarà quindi Gea ad occuparsi direttamente dei dog toilet. «Gli operatori – garantisce l’assessore – avranno cura settimanalmente di cambiare i sacchetti e di pulire i raccoglitori delle deiezioni. È incredibile, però, come certe persone continuino a non utilizzare il buon senso. Succede per i dog toilet, non va meglio per i raccoglitori dei farmaci scaduti e, tanto meno, per quelli delle pile esauste. All’interno si trova di tutto. Anche ieri, approfittando della bella giornata, ho fatto un giro per la città. Quello che mi meraviglia, al di là del fatto che si continui a gettare l’immondizia ovunque, è che alcune persone facciano spallucce, per esempio, di fronte ad una rete posizionata per impedire l’accesso a un luogo. E’ successo che abbia trovato la stessa spostata in prossimità del Sentiero delle operaie».

I CONTENITORI

Per quanto riguarda i dog toilet, in città ne resta da posizionare uno. Nel caso in cui inavvertitamente i proprietari di cani si siano dimenticati i sacchetti per la raccolta delle deiezioni, i contenitori possono essere ritirati gratuitamente da uno dei 17 dispenser collocati in varie zone della città. Sempre che non vengano rubati. Due, con annesso raccoglitore dei sacchetti, sono installati in piazza Risorgimento e in piazza XX Settembre. Gli altri 15 distributori semplici si trovano in via Beato Odorico (aiuola adiacente la pasticceria), in via Brusafiera (tra la pizzeria e la roggia), alle intersezioni tra i corsi Vittorio Emanuele e Garibaldi (all’altezza di Palazzo Badini), tra vicolo Sant’Antonio e via Marsure, tra corso Garibaldi e via Cairoli, tra via e largo San Giorgio, in piazzetta Calderari, nelle aree verdi di via Bertossi e al parcheggio del Sacro Cuore, in piazza Lozer a Torre, nei giardinetti del Centro studi, nelle aiuole di via Carducci, nei pressi dei piazzali della chiesa di Rorai e di Borgomeduna e in via Oberdan (giardinetti tra la stazione e i negozi).