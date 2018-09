Davide a 34 anni lascia il lavoro per inseguire le aurore boreali

di Lorenzo Padovan

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SPILIMBERGO - Fino a qualche tempo fa era fotografo per passione. Poi ha scoperto il demone e non ha più potuto evitarlo: troppo forte il richiamo dei grandi paesaggi per restare a fare l'impiegato. Ha deciso così di investire su se stesso e di fare soltanto ciò che nella vita gli regala emozioni., è alla vigilia della sua prossima missione, con destinazione Groenlandia. «Dopo alcune avventure, tra cui il viaggio in Islanda e in Lapponia, non faccio più il ragioniere - racconta -. Da un anno ho lasciato il mio posto fisso per continuare solo il lavoro di