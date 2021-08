Piccoli portieri crescono: Davide Biz, 14 anni, acquistato dall'Inter

PORDENONE - I Ramarri del Pordenone al lavoro al De Marchi per preparare la prima gara ufficiale della nuova stagione. Dopo tante amichevoli, anche con formazioni importanti di serie A come Atalanta e Bologna, si comincerà a fare sul serio. Domani - 13 agosto - al Teghil di Lignano, con fischio d'inizio alle 17.45, arriverà lo Spezia, appena affidato a Thiago Motta, che ha tra i pali il pasianese Ivan Provedel. La sfida sarà valida per il primo turno di Coppa Italia. I liguri (con il nuovo Vincenzo Italiano in panca) hanno chiuso la scorsa stagione in serie A al quindicesimo posto con 39 punti, uno in meno dell'Udinese. Massimo Paci non potrà contare nell'occasione su Amato Ciciretti, fermo a causa di una distorsione.

Auspicabilmente, l'ex napoletano sarà disponibile per la prima di campionato del 21 agosto, sempre al Teghil, contro il Perugia. Chi avrà la meglio domani dovrà poi vedersela nei sedicesimi con la vincente del confronto fra il Parma di Gigi Buffon e il Lecce.

MERCATO APERTO

Pordenone e Genoa non hanno ancora definito gli ultimi dettagli per lo scambio che dovrebbe portare Federico Valietti in riva al Noncello e Alessandro Vogliacco in Liguria, per poi essere però ceduto in prestito al Benevento. La Triestina starebbe insistendo per avere Luca Tremolada ed è pronta a offrire in cambio Federico Maracchi. Se a livello di prima squadra non è stata conclusa ieri alcuna nuova operazione, a livello di settore giovanile c'è da registrare il passaggio di Davide Biz, portiere, classe 2007, all'Inter. Biz si legge nel comunicato emesso dall'ufficio stampa neroverde -, osservato e cercato in questi mesi da tutti i top club italiani, è stato protagonista di una splendida crescita nell'ultimo triennio con la maglia neroverde. Qualità mostrate in campionati e tornei internazionali, in cui ha sempre giocato sotto età, ricevendo numerosi riconoscimenti individuali (in particolare alla Blue Devils e alla Gallini Cup).

Per il settore giovanile del Pordenone si sottolinea - è la conferma dell'alto livello della propria struttura formativa. La società conclude la nota - rivolge un grande in bocca al lupo a Davide, certa che confermerà con l'Inter tutto il proprio talento.

B IN INDONESIA

Che la serie B di quest'anno sia veramente un'A2, come più volte ribadito anche da Mauro Lovisa, viene confermato dall'interesse che desta anche fuori dai confini nazionali. È di ieri la notizia che Helbiz Media, distributore esclusivo dei diritti media del campionato cadetto all'estero (e in tutto il mondo) ha raggiunto un nuovo accordo con Mola (network d'entertainment indonesiano in forte crescita) per la trasmissione delle gare della B in quel Paese. La Seconda serie italiana sbarcherà quindi anche in Asia, dopo gli accordi già raggiunti con Germania, Austria, Svizzera, Balcani, Grecia, Spagna e America Latina, a conferma della capacità della cadetteria nazionale di attrarre l'interesse di piattaforme ed emittenti a livello globale.