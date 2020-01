Getta bicchier d'acqua addosso a un agente e uno steward: Daspo di 5 anni a tifoso del Pordenone

Nei confronti di un 26enne tifoso del Pordenone Calcio residente a Porcia è stato emesso un provvedimento di Daspo, il divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive, per la durata di 5 anni per aver gettato il liquido contenuto in un bicchiere di plastica contro un operatore di Polizia e uno steward, colpendoli e imbrattandone vestiti e capelli.



L'episodio si è verificato il 24 settembre scorso in occasione della gara di campionato di serie B Pordenone-Benevento disputata allo stadio Friuli di Udine. Il provvedimento di Daspo è stato notificato ieri al tifoso al termine degli accertamenti svolti col personale della Digos e delle Divisioni Polizia Anticrimine delle Questure di Udine e Pordenone. Il provvedimento, emesso dal Questore di Udine impone al tifoso di andare alla Questura di Pordenone all'inizio di ogni incontro casalingo del Pordenone calcio. © RIPRODUZIONE RISERVATA