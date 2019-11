Dice «teron» all'arbitro: Daspo al mister, ma lui non ci sta e ricorre al Tar

di Pier Paolo Simonato

PORDENONE - Il Daspo ai danni del mister ha fatto rumore. Nel mondo del calcio dilettantistico (e non solo), ieri non si parlava d'altro. La vicenda sui mass-media ha avuto un'eco a livello nazionale. Riassumendo: Flavio Giust, ex difensore e centrocampista, ora tecnico degli Esordienti del Fontanafredda, è stato colpito lunedì dal provvedimento che gli impedisce di accedere ai luoghi in cui si svolgono le manifestazioni sportive. Il divieto è stato disposto dal questore Marco Odorisio, dopo l'indagine della Digos legata alla sfida giovanile disputata il 9 novembre al XXV Aprile di Sacile tra i giovani padroni di casa e i pari età rossoneri, guidati dallo stesso Giust. Il motivo? L'allenatore, in base alle dichiarazioni di alcuni genitori raccolte dagli inquirenti, avrebbe definito teron il dirigente arbitro della gara, tenendo inoltre un comportamento verbalmente e materialmente violento durante il confronto calcistico. Da qui lo stop per un anno. Ma proprio qui le tesi divergono. Giust giura di non avere utilizzato quel termine (del resto, nel referto di fine partita stilato dal fischietto pro tempore non c'è traccia della frase incriminata) e gli stessi dirigenti della Sacilese, che si trovavano dietro la sua panchina insieme a un osservatore dell'Udinese, gli danno ragione. Così il mister, affidandosi all'avvocato udinese Nadir Plasenzotti, ha deciso di ricorrere subito al Tar per ottenere la sospensione del provvedimento.