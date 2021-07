Violenti e provocatori, daspo e allontanamento dal centro per un gruppo di ragazzi

PORDENONE - Il Questore di Pordenone, Marco Odorisio, ha disposto otto ordini di allontanamento, due Daspo urbani e un foglio di via obbligatorio - oltre ad ammende da 100 a 300 euro - nei confronti di un gruppo di ragazzi, considerati facinorosi, di età compresa tra 15 e 19 anni. Un equipaggio della Squadra Volante, in una zona centrale della città li ha notati mentre ostruivano e rendevano difficoltoso il transito delle persone.

Dopo aver chiesto rinforzi, gli agenti procedevano al controllo di dodici persone, nove delle quali minorenni: il più adulto del gruppo assumeva un atteggiamento ostile, dileggiando gli agenti con frasi ingiuriose, provocando ed istigando gli altri coetanei a fare altrettanto. Nei confronti dei giovani, pochi giorni fa, era già stato emesso un ordine di allontanamento dal parcheggio della stazione ferroviaria dove ostentavano il medesimo atteggiamento aggressivo e intimidatorio. Il più grande dei ragazzi è stato indagato in stato di libertà per il reato di minacce e oltraggio a pubblico ufficiale: nei suoi confronti è stato avviato il procedimento per l'irrogazione del Foglio di Via Obbligatorio dal Comune di Pordenone per tre anni.