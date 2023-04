SAN VITO AL TAGLIAMENTO - Stanno conquistando centinaia di iscritti, tra cui tanti bambini, gli innovativi corsi per imparare ogni tipo di ballo proposti da Ylenia Della Bona e Ivan Iacobbe, campioni del mondo nella "10 Danze", che come insegnanti hanno trovato la propria dimensione a San Vito. Partner collaudati sia nella danza che nella vita, Ivan e Ylenia, originari rispettivamente di Spilimbergo e di Carlino, poco prima della pandemia avevano ristrutturato l'immobile dell'ex colorificio, in via Zuccherificio, per adibirlo a sala da ballo. Con la fine dell'emergenza, per i due professionisti si è aperta una fase di crescita, tra corsi e progetti nuovi, tuttora in evoluzione. Ylenia e Ivan sono gli ideatori (e i formatori nazionali) del metodo All-in dancing, brevettato meno di due anni fa e riconosciuto dal Coni, che sta destando interesse tra i sanvitesi. «Si tratta di un format esclusivo spiega la giovane ballerina : è un sistema che abbiamo studiato per insegnare a chiunque ogni genere di ballo, attraverso delle serie di passi codificati». «Un aspetto particolare sottolinea Ylenia è che il metodo permette perfino di imparare da soli i balli che richiederebbero la presenza di un partner, come il valzer lento, la bachata e il cha cha cha. Un modo per andare incontro a tutte quelle persone che desiderano approcciarsi ad uno di questi generi, ma non hanno la possibilità di arrivare a lezione in coppia». «Nei primi quattro mesi di pratica continua la campionessa si imparano già le basi di otto balli. Tutti possono allenarsi sentendosi a proprio agio, da soli, o con altre persone. Ballano anche coppie di amiche o amici tra di loro, senza nessuna distinzione. Da noi arrivano persone di ogni età, da ragazzi giovanissimi a signori e signore».



I PICCOLI

Se i corsi basati sul sistema All-in dancing coinvolgono gli aspiranti ballerini dai 18 anni in su, non mancano le opzioni per i più piccoli. «È motivo di orgoglio, per noi dichiara Ylenia avere nella nostra scuola anche diversi bimbi e ragazzini dai 4 ai 12 anni. Proprio quest'anno abbiamo avviato un progetto di ballo di coppia per i bambini: una vera sfida, perché tante volte c'è reticenza, in particolare tra i maschietti. Con sorpresa anche nostra, invece, si stanno rivelando forse più appassionati loro rispetto alle bambine». Il ballo unisce le generazioni e diventa, in alcuni casi, una passione che accomuna le famiglie. «Spesso quando i genitori o i nonni arrivano qui con i loro bambini osserva la ballerina non sono solo accompagnatori, ma sono a loro volta frequentatori di qualche corso. Per me e Ivan è bello vedere le persone contente e unite, che traggono dalle lezione un notevole appagamento sia dal punto di vista sportivo che sociale». Alla scuola di The joy dance union così si chiama l'asd di Ylenia e Ivan sono oltre cento anche le allieve del corso per sole donne Balla e Snella, per tenersi in forma divertendosi, con esercizi ad intensità intervallata.



LE ATTIVITÀ

I due professionisti, nel corso degli anni, hanno proposto anche molte attività dedicate agli agonisti, allenando ballerini che hanno conseguito a loro volta risultati notevoli. Ivan e Ylenia hanno alle spalle due titoli mondiali, guadagnati tra il 2014 e il 2015 e un primo posto al Blackpool Dance Festival, nelle finali del 2021. La sala da ballo è la loro seconda casa, tra gli allenamenti personali e le lezioni dedicate agli appassionati. «Spesso la danza viene vista solo come qualcosa di "extra" conclude Ylenia , quando invece può diventare anche un vero e proprio progetto di vita. Ci sono percorsi importanti da poter intraprendere sia come agonisti che come formatori. L'impegno è tanto, ma anche le soddisfazioni».