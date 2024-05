PORDENONE - Alle 9 ora australiana di domenica, quando in Italia era notte fonda, con un lancio in paracadute da 4.300 metri di quota sopra l'Oceano Pacifico, sul punto più a Est di tutta l'Australia (Byron Bay) il protagonista di tante imprese estreme, Danilo Callegari, ha iniziato la sua ultima grande avventura: la “Oceania extreme 2024”. Lo avevamo lasciato a fine luglio dell’anno scorso sul letto dell’Ospedale di Aosta dopo una bruttissima caduta con il parapendio sulle rocce del Monte Bianco. Settimane a letto, in poltrona, camminando con le stampelle, amorevoli cure ed eccolo qua, di nuovo pronto per un’altra impresa estrema. Ma di cosa si tratta? Dopo il lancio mozzafiato in paracadute sopra l’Oceano Pacifico, in sella alla sua bicicletta, Danilo pedalerà per circa 1.500 chilometri in direzione Sud/Sud-Ovest, fino a raggiungere il villaggio di Thredbo, alla base del monte Kosciuszko, che, con i suoi 2.228 metri di altezza, è la montagna più alta d’Australia.

L'impresa con il parapendio

Lascerà la bicicletta per salire la montagna a piedi nell’arco delle 24 ore (condizioni meteo potranno variare le tempistiche di salita e discesa) e proverà a decollare con il parapendio da una cresta vicina, volando così sopra le più alte montagne d’Australia. Una volta atterrato, Danilo risalirà in sella alla sua bicicletta, questa volta puntando prima in direzione Ovest, fino a Port Augusta, e successivamente in direzione Nord/Nord-Ovest, fino a raggiungere la cittadina di Alice Springs, situata nel cuore arido d’Australia e porta d’ingresso dei grandi deserti australiani.

Da qui Danilo, sempre in sella alla sua fida due ruote, punterà in direzione Ovest attraversando l’Outback australiano e quindi i grandi deserti, fino a raggiungere il punto più a Ovest dell’intero continente, denominato Steep Point. Questo luogo si affaccia a picco sull’Oceano Indiano e, raggiungendolo, Danilo avrà toccato i due punti più estremi dell’Australia, unendo l’Oceano Pacifico e l’Oceano Indiano in questa grande e impegnativa avventura.

L’intera traversata è lunga circa 7.500 chilometri, che Danilo percorrerà pedalando, in solitaria, in sella alla sua amata bicicletta, con l’aiuto ed il supporto delle migliori tecnologie e materiali.

La scalata

Dall’Australia, un aereo lo porterà successivamente in Papua Nuova Guinea, dove scalerà la famosa Piramide Carstensz o Puncak Jaya (il cui nome significa “cima gloriosa”), una montagna situata nel cuore selvaggio di una giungla impenetrabile, che svetta con la sua cresta rocciosa imponente toccando i 4.884 metri di altezza. Questa è la montagna più alta dell’Oceania. L’intera area è interessata da anni da lotte interne, guerriglie, scontri armati, bande criminali e un alto rischio sequestri perciò Danilo si trova di fronte all’incertezza sulla fattibilità della scalata della Piramide Carstensz, che dipende anche dall’ottenimento dei permessi di ingresso nello Stato. Danilo proverà in tutti i modi a completare anche questa importante scalata e, appena saprà se avrà luce verde o no, lo renderà ufficiale. Ieri sera, dopo quattro giorni di viaggio, Danilo aveva raggiunto Tyringham. A quasi metà del percorso che lo separava da di Thredbo, alla base del Kosciuszko, dove effettuerà la sua prima scalata.