TRIESTE - La Giunta del Fvg, avallando il provvedimento proposto dell'assessore alle Autonomie locali, Pierpaolo Roberti, ha nominato l'avvocato Daniela Iuri nuovo segretario generale della Regione Friuli Venezia Giulia. Lo annuncia la Regione in una nota. L'incarico assegnato a Iuri, che subentra in questo ruolo a Gianfranco Rossi, avrà decorrenza dal primo marzo 2020 fino al 31 luglio 2023.



CHI E'

Nata nel 1963 a Udine e laureata in Giurisprudenza all'Università di Trieste, dopo aver terminato la pratica legale, ha iniziato la propria carriera in Regione nel 1991 e dal 1994 è stata assegnata all'Avvocatura presso la quale ha ricoperto l'incarico di direttore di staff, occupandosi di difendere l'Amministrazione in varie autorità giudiziarie in numerosi procedimenti. Iuri è stata inoltre per 11 anni componente del Consiglio direttivo dell'Ordine degli avvocati di Trieste, in rappresentanza dei legali della Pubblica amministrazione. Ultimo aggiornamento: 19:21 © RIPRODUZIONE RISERVATA