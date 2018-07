Dal primo agosto ambulanza attiva 24 ore ad Azzano e Distretto Sud

di P.T.

AZZANO DECIMO e PORDENONE - Novità in arrivo pere per il Distretto sud della provincia di Pordenone. L'Azienda sanitaria 5, ha deciso, infatti, di ampliare a 24 ore e per tutti i giorni della settimana, l'operatività dell’Als dal prossimo primo agosto.Il mezzo di soccorso servirà. «Una ulteriore azione per l’ottimizzazione dei servizi - fa notare il direttore generale dell’Aas5, Giorgio Simon - che si inserisce nell’ambito del piano regionale per l'emergenza e urgenza del Friuli Venezia Giulia. Nell’area dei comuni che fanno capo ad Azzano Decimo, l’operatività del mezzo di soccorso è stata estesa, proprio, per investire nella sicurezza del territorio».L’equipaggio dell’ambulanza Als è composto da une da unformato per il trattamento avanzato delle emergenze; è operativa nella sede del Distretto socioassistenziale sud e, in base alla tipologia di problema sanitario, i pazienti sono trasportati al pronto soccorso di Pordenone o in quello di San Vito al Tagliamento, con i tempi di intervento in linea con gli standard temporali di soccorso definiti dai Lea e dal Piano dell’emergenza e urgenza regionale.