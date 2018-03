Malata di cancro si affida al "guru", quando arriva al Cro è troppo tardi

di Alessandra Betto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORDENONE - Si è affidata alledi un, una sorta dinel suo campo, per combattere unma si è ritrovata pelle e ossa nelle stanze di un pronto soccorso, a un passo dalla morte (che poi è arrivata), ma non per colpa della malattia.È quanto accaduto a una, residente in Sicilia, che disperata si è rivolta a Massimiliano Berretta, oncologo del, quando però il suo quadro clinico era troppo compromesso per salvarsi.La donna, infatti, quando ha deciso di abbandonare le cure alternative per la medicina convenzionale si è fatta ricoverare al Cro di Aviano, ma oramai era troppo tardi.poco tempo dopo.