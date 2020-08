PORDENONE - Salvare gli alberi garantendo al contempo sicurezza a pedoni e ciclisti. Un brevetto made in San Vito, precisamente nell'azienda Pontarolo engineering, nato diversi anni fa, ma finora utilizzato e valorizzato soprattutto all'estero. Canada e Stati Uniti, ma anche nei Paesi dell'Europa del Nord, da sempre attenti a portare avanti una politica ambientale che vede protagonista la tutela del verde.



Si chiama Cupolex radici l'elemento di plastica riciclata prodotto dall'azienda di Valerio Pontarolo che permette agli alberi di respirare, di assorbire inquinanti e di regalare osssigeno. Un sistema che evita il taglio degli alberi in salute e con una lunga aspettativa di vita e di mettere simultaneamente in sicurezza, per esempio, piste ciclabili o pedonali rese pericolose dall'affiorare delle radici degli alberi. Mantenendo quindi il patrimonio arboreo esistente e garantendo un percorso sicuro a ciclisti e pedoni. «Da tempo vendiamo il prodotto all'estero con ordinativi importanti - spiega Pontarolo -. Qui in Italia abbiamo cominciato più o meno un anno e mezzo fa». E hanno iniziato da Iesolo con la pista ciclabile di Cavallino Treporti realizzata su radici affioranti e rimessa a nuovo attraverso Cupolex radici, senza intaccare il patrimonio arboreo: 12 pini ad alto fusto che continuano a far parte del panorama, regalando ombra e ossigeno a quanti la attraversano.

Chi ha seguito e segue il progetto nel suo evolversi è Marco Il Grande, direttore tecnico e commerciale della Pontarolo. «Perchè vendiamo il nostro prodotto soprattutto all'estero? Perchè valorizzano il patrimonio arboreo in modo diverso, anche analizzando l'aspetto economico: più la pianta cresce più assorbe acqua come pure Co2 (anidride carbonica) ed emette ossigeno e più vale. E sanno che bisogna adattarsi al cambiamento climatico e in questo il verde ha un ruolo importante. Spero che anche qui se ne rendano conto, magari grazie alle spinte dell'Europa. Da noi - prosegue il direttore - il verde è visto come ornamentale, non fuzionale. Piantano una palma a Bolzano mentre negli Usa e in Canada, per esempio, c'è una precisa pianificazione del verde che tiene conto dell'ambiente in cui si deve integrare. Ogni pianta assorbe in modo diverso gli inquinanti e l'acqua, quindi a seconda che si trovi in un'area industriale o molto trafficata si sceglierà la tipologia».

Cupolex radici funziona anche sull'esistente. «Se una pianta, un albero sono sani e hanno una ragionevole aspettativa di vita vale sempre la pena salvarli - afferma Il Grande -. Con i nostri elementi mettiamo in sicurezza radici e piste. Creiamo uno scalino minimo come altezza all'ingresso e all'uscita della ciclabile, inseriamo i Cupolex che permettono alle radici di respirare. Le radici affiorano e spaccano strade e marciapiedi perchè cercano ossigeno, e noi glielo diamo. Una volta effettuato l'intervento non serve più manutenzione». Pontarolo fornisce anche supporto tecnologico durante i lavori. Un brevetto tutto nostrano che permette di salvare gli alberi e di mettere in sicurezza pedoni e ciclisti. Ma, come ha detto con ironia Valerio Pontarolo, Nemo propheta in patria. Putroppo.

