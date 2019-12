Il cuore smette di battere, Alberto muore a vent’anni: era in coma dall'agosto del 2014

Da 5 anni non rispondeva più ad alcuno stimolo. Era come se la sua vita si fosse fermata al 19 agosto del 2014. Quel giorno Alberto Del Pup stava passeggiando con alcuni amichetti in via Maestra vecchia a Cordenons quando, all’improvviso, si era accasciato. Il suo cuore aveva smesso di battere. Era rimasto così per 28 minuti, compromettendo per sempre le funzioni vitali. Un’agonia che è finita giovedì alle 12.30 quando il suo cuore malato si è fermato ancora. Questa volta per sempre. È stato il padre Vanni Carlo a dare su Facebook la notizia della scomparsa del figlio. «Da oggi Alberto è un nuovo angelo che veglia su noi - ha scritto -. Vola libero, amore di papà».



Alberto, che il 27 maggio aveva compiuto 20 anni, era affetto sin dalla nascita dalla sindrome di Brugada. Una malattia cardiaca, difficile da rilevare, caratterizzata da un malfunzionamento di una parte della membrana che riveste le cellule del cuore che, a sua volta, provoca delle modificazioni dell’elettrocardiogramma e una predisposizione ad aritmie ventricolari. Quella sindrome si era manifestata per la prima volta quando aveva 15 anni, spegnendo improvvisamente i sogni di un ragazzino buono e sempre allegro che amava giocare a calcio. Aveva tanti progetti, Alberto, come la maggior parte dei ragazzini di quell’età. Si era iscritto alla prima classe del liceo scientifico Leopardi Majorana a Pordenone. Era l’orgoglio dei genitori, Vanni Carlo e Sabina Polese, e della sorella maggiore Francesca che oggi ha 24 anni.



«Ricordo quel 19 agosto del 2014. Mio figlio – sono le parole del papà – era uscito per una passeggiata con alcuni amichetti. Una giornata come tante altre, spensierata e all’aria aperta, che si è trasformata in un dramma». Alberto, all’improvviso, era caduto a terra. Privo di sensi. Erano stati gli amici che erano con lui a chiamare i soccorsi. Il personale del 118 era riuscito a rianimarlo, ma il suo cuore si era fermato per 28 minuti. «Già nel lasso di tempo compreso tra gli 11 e i 18 minuti – sottolinea il padre – i danni causati al cervello vengono considerati irreversibili. Nel caso di mio figlio, si era andati ben oltre il limite massimo. Nessuno ci aveva dato speranze che un giorno Alberto si sarebbe ripreso, risvegliandosi dal coma. Da genitori, mia moglie e io abbiamo creduto sino alla fine nel miracolo». «Abbiamo contattato luminari di tutta Europa, ci siamo rivolti anche al medico che ha seguito l’ex campione di formula 1, Michael Schumacher, dopo l’incidente di sei anni fa sulle nevi, ma senza purtroppo vedere alcun cenno di miglioramento. Anzi, è stato proprio quel dottore di Innsbruck a consigliarci di non spendere più denaro per cercare di migliorare la condizione di Alberto. Non c’era più niente da fare». Dopo essere stato accolto per un periodo all’ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone, il 15enne era stato trasferito in una struttura sanitaria di Motta di Livenza.



Da fine 2015 era allettato nel centro residenziale e semiresidenziale "Giulio Locatelli" di Pordenone: la struttura, in convenzione con l'Azienda sanitaria 5 del Friuli Occidentale, è gestita dall'Anfass con l'obiettivo di fornire alla persona disabile, non autosufficiente, sostegni materiali, relazionali e affettivi necessari ai propri bisogni. I familiari andavano ogni giorno a trovare il loro Alberto. Lo ha sempre fatto anche nonno Arturo, dall'alto dei suoi 80 anni. «Anche domenica – ricorda il padre – eravamo andati a fargli visita: sapevamo che non stava molto bene e, a maggior ragione, ci eravamo preoccupati per lui. La sindrome della quale era affetto si è manifestata ancora: gli sono state fatali due aritmie e a nulla è servita la corsa in ospedale». I funerali di Alberto Del Pup saranno celebrati oggi pomeriggio, nella chiesa parrocchiale di San Quirino. La salma verrà poi tumulata nel cimitero di Cordenons, cittadina di origine della famiglia.