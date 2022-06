Cugine uccise in A28, Traykov in Tribunale per chiedere scusa alle famiglie

PORDENONE - Dimitre Traykov, 61 anni, l’imprenditore bulgaro che il 30 gennaio scorso ha tamponato in A28 l’utilitaria delle due cugine trevigiane Sara Rizzotto, 26 anni, di Conegliano e Jessica Fragasso, ventenne di Mareno di Piave, uccidendole, è arrivato oggi, martedì 21 giugno, in Tribunale a Pordenone per chiedere scusa alle famiglie.

L'imprenditore deve rispondere di omicidio stradale pluriaggravato, lesioni gravi nei confronti delle bimbe che viaggiavano a bordo della Fiat Panda di Sara Rizzotto e lesioni colpose nei confronti dei genitori di Jessica Fragasso, Alain Fragasso e Barbara Rizzotto, aggravati dall’omissione di soccorso, dalla fuga e dalla guida in stato di ebbrezza. Il processo si sta celebrando con rito abbreviato, dopo che il procuratore Raffaele Tito ha respinto l'istanza di patteggiamento. Traykov è difeso dagli avvocati Loris Padalino e Gianni Massanzana.