Cugine morte in A28, condannato a 7 anni l'imprenditore bulgaro Traykov Video Foto

PORDENONE - Dimitre Traykov è stato condannato a 7 anni di reclusione. La sentenza è stata pronunciata dal gup del Tribunale di Pordenone, Monica Biasutti, al termine di un processo celebrato in udienza preliminare con rito abbreviato, che per l’imputato ha comportato uno sconto di pena di un terzo. L’imprenditore bulgaro, residente a Pordenone, rispondeva di omicidio stradale aggravato dall’omissione di soccorso , fuga e guida in stato di ebbrezza.

Cugine investite in A28: lo schianto e la fuga

La sera del 30 gennaio, alla guida di una Land Rover Freelander, aveva tamponato a una velocità di circa 180 chilometri orari, la Fiat Panda condotta da Sara Rizzotto, 26 anni, di Conegliano, che viaggiava con la cugina Jessica Fragasso, ventenne di Mareno di Piave, e le sue due figlie di 2 anni e mezzo e di appena cinque mesi. Il procuratore Raffaele Tito la scorsa settimana aveva chiesto una condanna a 7 anni e 8 mesi di reclusione. Alle parti civili il Gup ha riconosciuto provvisionali immediatamente esecutive tra i 35.000 e 20.000 euro. Sarà il giudice civile a stabilire i risarcimento.