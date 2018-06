Qualcosa scricchiola: crolla il tetto di una casa, salvo per miracolo

di Paola Treppo

SACILE (Pordenone) -di una casa e l'unico abitante riesce a mettersi infuggendo dall'abitazione prima di esseredalla copertura; è successo questa mattina, mercoledì 13 giugno, poco prima delle 7.Si tratta di una vecchia casa che sorge al civico 14 di via Trento, a. Dopo l'allarme, sul posto sono giunti subito i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell'edificio. I pompieri valuteranno anche quanto grave sia il crollo, cioè se l'intero edificio sia a rischio, e se sia quindi il caso di dichiararetutta la struttura, non unicamente il piano interessato dal cedimento della copertura. Sempre i vigili del fuoco porteranno all'esterno della casa gli arredi e i beni della persona che vi abitava. Sul posto anche le forze dell'ordine. Le cause del crollo sono in corso di accertamento.