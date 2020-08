Crolla il controsoffitto della struttura Ater, pomeriggio di paura

Crolla il controsoffitto di una struttura residenziale pubblica, paura a Porcia.I Vigili del Fuoco di Pordenone sono stati impegnati con 2 squadre, coordinate dal funzionario di guardia, in via Correr al civico 28 per il crollo di una vasta porzione di controsoffitto riguardante il condominio di proprieta ATER. Il crollo interessava la zona esterna antistante l'ingresso e dopo un attento sopralluogo valutava necessaria la messa in sicurezza di tutte le entrate condominiali e dei garage. Mediante uso di scale e ramponi hanno fatto cadere le parti pericolanti. Sul posto sono poi arrivati anche il vicesindaco di Porcia e personale tecnico dell'ATER per i necessari provvedimenti. Ultimo aggiornamento: 20:00 © RIPRODUZIONE RISERVATA