Centro oncologico isolato dopo il temporale, 60 ore senza i telefoni

di Lorenzo Padovan

AVIANO - Isolati per più di sessanta ore. Un lunghissimo blackout telefonico ha interessato il Centro di riferimento oncologico di Aviano. Come l’intera area pedemontana, l’Istituto nazionale tumori era stato al centro del passaggio di una perturbazione che aveva provocato non pochi danni. Proprio ad Aviano un fulmine aveva centrato in pieno il quadro elettrico di un’abitazione, provocando anche un principio di incendio che era stato spento soltanto grazie al tempestivo intervento dei Vigili del fuoco.